ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಜಲಮಂಡಳಿ: ನೀರಿನ ಬಡ್ಡಿ, ದಂಡ ಮನ್ನಾ 16ರಿಂದ ಜಾರಿ..

ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ನೋಟಿಸ್‌, ಸುಮಾರು ₹550 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 20:01 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 20:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾಕಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಈ ತಿಂಗಳೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ
ರಾಮ್‌ ಪ್ರಸಾತ್‌ ಮನೋಹರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ
waterBWSSBwater bill
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT