ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಪತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ

<p><strong>ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ:</strong> 41 ವರ್ಷದ ಪತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪತ್ನಿಯೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವೈಟ್ಫಿಲ್ಡ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಪತ್ನಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಧೃಡಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ ತಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ದಿಲೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>