ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಸ್ತ್ರೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ‘ಅಕ್ಕ ಪಡೆ’

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ:</strong> 'ಸ್ತ್ರೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ 'ಅಕ್ಕ ಪಡೆ'ಯು ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಶೈನಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ಅವರು 'ಅಕ್ಕ ಪಡೆ' ರಚಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀದರ್ ನಂತರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋಲೆರೋ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಾಮುಕರ ಕಾಟ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತಿತರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದುಶ್ಚಟ ಕಲಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಪಡೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಭರವಸೆ, ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಆಸರೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಅಲಿಸಾಬ್, ಸಿಡಿಪಿಒ ಗೌತಮ ಶಿಂಧೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಮಣಿ ಮಠಪತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ ಬಣಕಾರ್, ಸಬ್ ಇನಸ್ಪೇಕ್ಟರುಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾರಾಯಣಪುರೆ, ಸುರೇಶ ಹಜ್ಜರಗಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಸುಜಾತಾ, ಸುವರ್ಣಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ</strong></p>