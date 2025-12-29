ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಶಾಸಕರ ಕನ್ನಡಪರ ನಿಲುವು; ಮರಾಠರ ಬೆಂಬಲ

ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
BidarBasavakalyan

