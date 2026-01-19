ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
bidar
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ| ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ: ಬಾಬು ಹೊನ್ನಾನಾಯಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:54 IST
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದೇವಿ ದಾದಾ ಮಹಾರಾಜ ಬಾಬು ಹೊನ್ನಾನಾಯಕ ಇದ್ದರು 
Bidarprogram

