ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಸತತ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>ಕೋಟೆಯ ಕಂದಕ ಭಾಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಇರದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಆಗಸ್ಟ್ ೨೬ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೮ರ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಆದರೆ, ದಟ್ಟ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸಿ, ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>