ಬೀದರ್‌: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಅತಿಕ್ರಮಣ; ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಟ!

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
ಬೀದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
–ಮುಕುಲ್‌ ಜೈನ್‌, ಆಯುಕ್ತ, ಬೀದರ್‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೀದರ್‌ನ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೊನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಇರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಜನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಲೋಕೇಶ್ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ

