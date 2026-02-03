ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೀದರ್‌: ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳು

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:01 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:01 IST
ಗುಂಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ರಾಜಾರಾಮ ಚಿಟ್ಟಾ ಸದಸ್ಯ ಬೀದರ್‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನೋಡಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ.
ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್‌ ಸಜ್ಜನ್‌ ವಕೀಲ
BidarLight

