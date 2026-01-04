ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್| ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡಿದ ಗೋಡಂಬಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ₹1.44 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ

ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 6:43 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 6:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೋಡಂಬಿ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ
ಗೋಡಂಬಿ ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಡಂಬಿ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಡಂಬಿ
ಕನಕದಾಸ ಎಸ್ಎಚ್‌ಜಿಯವರು ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನವರೂ ಆದಾಯ ತರುವ ವಿನೂತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ
ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕದಿಂದ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ
ರೇಣುಕಾ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಕನಕದಾಸ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
Women EmploymentBidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT