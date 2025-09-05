ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌ | ‘ಬಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ: ಲೀಜ್‌ ಅಥವಾ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ’; ಸುಭಾಷ ಕಲ್ಲೂರ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಬಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?
ಸುಭಾಷ ಕಲ್ಲೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ
