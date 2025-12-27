ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಟಗುಪ್ಪ: 220 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ 
ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ 
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು 
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ‌ ನಾಯಿಗಳ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 
