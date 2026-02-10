ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಖೂಬಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಖಂಡನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:23 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್‌ ಕೆಂಪೆನೋರ್‌
ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್‌ ಕೆಂಪೆನೋರ್‌
ಬಸವರಾಜ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ
ಬಸವರಾಜ ಜಾಬಶೆಟ್ಟಿ
ಸೋಮನಾಥ ಮುಧೋಳ
ಸೋಮನಾಥ ಮುಧೋಳ
BidarBhagavantha-Khuba

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT