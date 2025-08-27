ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಔರಾದ್ | ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಗಣಿ ಗಣೇಶ ತಯಾರಿಕೆ: ದಂಪತಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:16 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:16 IST
ನನಗೆ ಆಕಳು ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಮೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ
ವೀರೇಶ ಮುದ್ದಾ
ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
