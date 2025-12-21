ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌: ಡಿ. 25ರಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಅಷ್ಟೂರ
ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ  ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಜಾವಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. 
ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಅಷ್ಟೂರ ಖಜಾಂಚಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌
BidarTemple

