ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಾಳಕಾಪೂರ | ನಾಳೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ‌
ಸುಭಾಷ ಕೆನಡೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
