ಹುಲಸೂರು: ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಗಿಡಗಂಟಿ; ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆತಂಕ, ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ.
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:23 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:23 IST
ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಿಯಾ ಎಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಭಾಲ್ಕಿ
Bidarroad

