ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಗಡಿಜನರ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದ ಬಸವಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿ; ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಸವಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು
ಬಸವಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು
ಹುಲಸೂರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು
ಹುಲಸೂರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT