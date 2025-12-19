ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಮನಾಬಾದ್: ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ವಾಡಿ

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ
ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಬಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು
ದಿಪೀಕಾ ನಾಯ್ಕರ್ ತಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ 
ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
ಶೇಖರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ 
