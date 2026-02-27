ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೀದರ್‌ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವಿವಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು:16 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ‘ಖುಷಿ’

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:04 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:04 IST
ನಾನು ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ
ಖುಷಿ , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ 6 ಒಬ್ಬರಿಗೆ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 
2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಹೈನು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಟೆಕ್‌ (ಹೈನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕೆ.ಆರ್‌. ಮತ್ತು  2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಎಂವಿಎಸ್‌ಸಿ ಕುಕ್ಕುಟಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ  ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ ಎಂ.ಸಿ. ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಂಬೆಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಯವರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ್‌ ಅವರು 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿವಿಎಸ್‌ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಎಎಚ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೀದರ್‌ ಪಶು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ.
BidarKarnataka UniversityConvocation

