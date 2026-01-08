ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictbidar
ಹುಲಸೂರ: ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೇದಾರರು

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಕುಲಕಸುಬು, ಬಿದಿರಿನ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರಗು
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕುಲಕಸುಬಿನಿಂದ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ದೇಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ನರಸಮ್ಮ ಗುಣವಂತ ಮಾನೆ, ಮೇದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ (ಹುಲಸೂರ ಪಟ್ಟಣ)
ಬುಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ಬಿದಿರು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಲಕಸುಬನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು
-ತುಳಸಿರಾಮ ಮಾನೆ (ಮೇದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ)
Bidar

