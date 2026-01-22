ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಭಾಲ್ಕಿ | ಪಾಲನೆಯಾಗದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ; ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು: 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 120 ಸಾವು

ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್.ಪ್ರಭಾ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:00 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:00 IST
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಂಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಭಾಲ್ಕಿ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಬಿ.ಅಮರೇಶ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ
BidarRoad AccidentTraffic Rules Violation

