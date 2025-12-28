ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

₹99 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ವಂಚನೆ: ಶಾಸಕ ಸಲಗರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:35 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bidar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT