ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌’: ಶಿವಸುಂದರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:51 IST
ಈ ದೇಶದ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಜನರ ಬಳಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ.
ಶಿವಸುಂದರ್‌, ಚಿಂತಕ
ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಿರಬೇಕೆಂದು ಜನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತದಾರರು ಯಾರಿರಬೇಕೆಂದು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್‌, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ
ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವೇ ಹೋರಾಡಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ತಾರಾ ರಾವ್‌, ಸದಸ್ಯೆ ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ’ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ
BidarVoter list

