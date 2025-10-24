ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌: ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ

ಬೋಧಕ ವೃಂದದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭದ ಖರ್ಚು ವಿವರ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:08 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:08 IST
ಪಶು ವಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು
ಕಮಲಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
Bidar

