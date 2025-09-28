ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬ ಸಲ್ಲ’

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾರದೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
Chamarajanagara

