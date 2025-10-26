ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟ | ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
ರಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
TourismTemple

