ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಜಿ.ಪ್ರಭಾವತಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ: ‌ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಜಿ.ಪ್ರಭಾವತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:49 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:49 IST
ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
Chamarajanagara

