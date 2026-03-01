₹16 ಲಕ್ಷದ ರಥದಲ್ಲಿ ಗರುಢೋತ್ಸವ

<p><strong>ಯಳಂದೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನೂತನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ತೇರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಎಳೆದರು.</p>.<p>ರಂಗನಾಥನ ದೈನಂದಿನ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೇ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೆಗಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಮಿಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ₹16 ಲಕ್ಷದ ರಥವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ರಥವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ರಂಗಪ್ಪನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ, ಗರುಡೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ದಂಡಕ ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತರು ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಗುವರು. ಹೊಸ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತಪಡೆ ಎಳೆದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>