ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ | ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ: ಗೌರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಸಾಲೂರು ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:52 IST
ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
