ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ: ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ

ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು; ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಆತಂಕ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
–ಶೋಭಾರಾಣಿ ಪಿ.ಎಸ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ChamarajanagarGround water

