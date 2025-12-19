ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಸುಗಳು ಬಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಸು ಸಾವಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನಲೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Gundlupet

