ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ವಾಹಾರಿ ಮೀನು

ಕೀಟಜನ್ಯ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಮಹದೇವ್ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthFish

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT