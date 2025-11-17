ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ: ಇಂದು ಮಾದಪ್ಪನ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನ

ಕಡೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ
ಜಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
ಕಡೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರು
Chamarajanagara

