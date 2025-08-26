ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾ.ಹೆ.- 948ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆರೋಪ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಎಸ್.ಬಾಲರಾಜು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Chamarajanagara

