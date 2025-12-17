ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictchamarajanagara
ಮಠಗಳು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಇಮ್ಮಡಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು
Chamarajanagara

