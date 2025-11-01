ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವುದೇ ‘ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಬಿಸಿ’ ಗುರಿ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT