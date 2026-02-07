ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ 8 ತಂಡ

14ರಿಂದ18ರವರೆಗೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:10 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:10 IST
ಭಕ್ತರಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಜಾಗೃತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ತಾಳುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕವೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದ ಡಿಸಿಎಫ್
Chamarajanagara

