ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ .ವಿ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತಂಬಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-948ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಶ್ಯ
Chamaraja nagar

