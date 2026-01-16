ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ ಸೆರೆ: ಮೂರಕ್ಕೆ ಶೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 16:25 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 16:25 IST
ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಮರಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ನು ಮೂರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ.
ಭಾಸ್ಕರ್,ಡಿಸಿಎಫ್.
Tigerಚಾಮರಾಜನಗರ

