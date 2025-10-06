ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಂತಾಮಣಿ: 232 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಲ್ಲ

ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:52 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:52 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಾಳಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ
ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಾಳಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ
