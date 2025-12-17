ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚೇಳೂರು | ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ  ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು
ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವುದು 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
- ಆದಿ, ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ  
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೊಂದಿರುವವರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮಂತವರ ಗತಿಯೇನು.
-ದೇವಿ, ರಾಮೋಜಿಪಲ್ಲಿ 
Chikkaballapur

