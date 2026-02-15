ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಂದಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ ತೇರು

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗುವ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೇರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಫೆ.16ರ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಹ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ರಥವನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೇರು ಕಟ್ಟುವರು. ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ತೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p> ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೇರು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮರಗಳಿಂದ ತೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಥಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. </p>.<p>ಶನಿವಾರ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೇರನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>