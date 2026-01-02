ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ದೇಗುಲಗಳತ್ತ ಜನರು

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ; ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:41 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:41 IST
ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಟ್ಟಣೆ
