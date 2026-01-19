ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಜ. 19 ರಿಂದ ಜ. 22 ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ, ಜ. 23 ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಜ. 24 ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ, ಜ. 27 ಮಾದರಿ ಮತಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಫೆ.1 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ChikkaballapurMilk Union Election

