ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chintamani
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT