ಕೈವಾರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

<p><strong>ಚಿಂತಾಮಣಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ 27ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ದಿನ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಬಳೆ ಸೇವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ಅಲಂಕೃತ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>