ಚಿಂತಾಮಣಿ: ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡ

ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಒ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:22 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು 
