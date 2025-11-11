ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ತಾ.ಪಂ. ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನಿವೇಶನ, ಮನೆ, ಸ್ಮಶಾನ, ಸಾಗುವಳಿ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Comments
