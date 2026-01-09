ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
chikkaballapur
ಸಂದರ್ಶನ: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂರಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಮರೆಯಲ್ಲ; ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿ.ಸಿ

ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
INTERVIEWchikkaballapura

