ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಇ– ಖಾತೆ ಸರ್ವರ್: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಅಕ್ರೋಶ

ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChikkaballapurBagepalli

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT